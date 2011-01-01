«ЦЕНТР КЛИМАТА»
Обслуживание
кондиционеров и сплит-систем
Профилактика кондиционера
от 1000 рублей
Дозаправка кондиционера
от 1000 рублей
Специализацией компании «Центр климата» является выполнение профессионального ремонта и обслуживания различных систем кондиционеров, среди которых бытовые кондиционеры, офисные сплит-системы и другие виды приборов кондиционирования.
Все работы обеспечиваются
гарантией от 6 до 12 месяцев
гарантией от 6 до 12 месяцев
Мы используем
специальный сервисный инструмент и оборудование
специальный сервисный инструмент и оборудование
Только качественные узлы и детали.
На запчасти также распространяется гарантия
На запчасти также распространяется гарантия
Работы включают в себя
диагностику
диагностирование причин неполадок или выхода из строя климатического оборудования
ремонт
ремонтные работы, при которых используются необходимые инструменты и расходные материалы
обслуживание
кондиционера, дозаправка фреоном в случае необходимости
Режим работы в связи с коронавирусом
Работаем оперативно на выезд в прежнем режиме. При выполнении ремонта - выезд инженера и диагностика бесплатные!
Мы применяем все необходимые меры предосторожности - инженеры приедут к вам в защитных масках и перчатках.
Предлагаем услугу дезинфекции кондиционера от вирусов, бактерий, грибков, плесени для более безопасного времяпрепровождения дома!
Сервисное обслуживание сплит систем
ЧИСТКА ПАРОГЕНЕРАТОРОМ
ЧИСТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИС - ПАКЕТА
Сервисное обслуживание кондиционеров — это комплекс работ, которые не связаны с заменой основных узлов и комплектующих. Наша компания оказывает все виды услуг по сервисному обслуживанию кондиционеров практически всех моделей и производителей. Специалисты нашей компании проводят полную диагностику, замеряют давление хладагента, выполняют дозаправку, полностью очищают внутренний и внешний блоки от грязи и пыли. При обнаружении каких-либо поломок мы обязательно акцентируем внимание заказчика и устраняем все неисправности после полного согласования объема работ. К техническому обслуживанию мы приступаем после полной комплексной диагностики кондиционера и точного выяснения его технического состояния. Также вы можете заказать разовое техническое обслуживание в случае каких-либо нарушений в работе сплит-системы..
Цены на обслуживание
Обслуживание настенной сплит-системы
от 2500 руб.
Обслуживание кассетного кондиционера
от 2500 руб.
Обслуживание канального кондиционера
от 3000 руб.
Обслуживание напольно-потолочного кондиционера
от 2500 руб.
Обслуживание оконного кондиционера
от 4500 руб.
Обслуживание колонного кондиционера
от 2500 руб.
Наши преимущества
1Возможность провести обслуживание в удобное для вас время.
2Оперативный выезд профессиональных холодильщиков, независимо от времени суток (в течение 2 часов).
3Качественное сервисное обслуживание за счет квалификации наших специалистов, применения только оригинальных запчастей и профессионального специфического оборудования.
4Оптимальный выход из нестандартных ситуаций - сделаем то, что не смогли другие!
Наши контакты
г. Москва, ул. Академика
Анохина, 6 корп.1, помещ.3
Анохина, 6 корп.1, помещ.3
каждый день /
круглосуточно
круглосуточно
mail@climatecentr.ru