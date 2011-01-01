«ЦЕНТР КЛИМАТА»

Сервисное обслуживание кондиционеров — это комплекс работ, которые не связаны с заменой основных узлов и комплектующих. Наша компания оказывает все виды услуг по сервисному обслуживанию кондиционеров практически всех моделей и производителей. Специалисты нашей компании проводят полную диагностику, замеряют давление хладагента, выполняют дозаправку, полностью очищают внутренний и внешний блоки от грязи и пыли. При обнаружении каких-либо поломок мы обязательно акцентируем внимание заказчика и устраняем все неисправности после полного согласования объема работ. К техническому обслуживанию мы приступаем после полной комплексной диагностики кондиционера и точного выяснения его технического состояния. Также вы можете заказать разовое техническое обслуживание в случае каких-либо нарушений в работе сплит-системы..